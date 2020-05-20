МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается в среду днем по отношению к доллару после выхода статистики по инфляции из Великобритании, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.37 мск курс фунта снижался к доллару до 1,2245 доллара с 1,2252 доллара днем ранее. Курс евро к доллару рос до 1,0953 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0921 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,62 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 99,35 пункта.

Давление на курс фунта оказывает статистика из Великобритании. Так, согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до 0,8% с 1,5% в марте, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.

"Поскольку инфляция значительно ниже целевого показателя Банка Англии в 2%, можно ожидать, что обсуждение отрицательных ставок будет продолжено на июньском заседании регулятора по денежно-кредитной политике", — сказала агентству Рейтер аналитик GAIN Capital Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).

Курс евро при этом сохраняет утреннюю положительную динамику по отношению к доллару на фоне оптимизма вокруг перспектив создания фонда по стабилизации экономики ЕС. Трейдеры оставили практически без внимания статистику из еврозоны, согласно которой годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по окончательной оценке, замедлилась до 0,3% с уровня марта в 0,7%, хотя ожидалось значение показателя на отметке в 0,4%.