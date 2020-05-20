МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным мировым валютам в среду вечером, рынки ожидают публикацию протокола апрельской встречи Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару рос до 1,0993 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0921 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,4 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 99,08 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 28-29 апреля. По итогам встречи в апреле центробанк ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых после двух понижений в марте из-за коронавируса. Инвесторы надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора, в том числе по поводу возможности введения отрицательной ставки, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп.

Фондовые рынки мира при этом показывают рост: индексы США поднимаются на 2%, Европы — в среднем почти на 1%, поддерживают настроения трейдеров ожидания по поводу перспектив восстановления экономики на фоне мер поддержки и ослабления карантина. Склонность к риску сдерживает спрос на более надежные активы, в том числе американский доллар.

Курс евро к доллару продолжают поддерживать новости из Европы. В понедельник Франция и Германия выдвинули предложение о создании фонда для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро.