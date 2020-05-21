МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (апрель) -11,7% -21,9% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (апрель) 5,4 млрд йен -930,4 млрд йен (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 21,5 25,3 (факт)
5:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 31,5 36,1
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) 10,2 27,8
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 34,5 39,2
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 16,2 26,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 33,4 38
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 13,6 25
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 12 25
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI 13,8  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) 32,6  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг 13,4  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,694%  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май) -56 -59
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 2,981 млн 2,4 млн
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май) -56,6 -41,5
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май) -46,7  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) 0,3%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 36,1 38
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 27  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) 26,7 30
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель) 5,27 млн 4,3 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель) -8,5% -18,9%
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
21:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.05) 562,4 млрд долл (на 08.05)  
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента    
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB ТГК-14 — ГОСА (реестр закрыт 21.05.2020, в заочной форме) 0 — див-д 2018 0 (рекоменд. СД) — див-д 2019
  RUB Роснефть — СД (вопрос о назначении единоличного исполнительного органа НК — главного исполнительного директора)    
  RUB МТС — СД (вопросы подготовки ГОСА)    