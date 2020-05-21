Рынок акций набирает обороты, РТС вернулся на уровни 6 марта - до кризиса ОПЕК+
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций активно растет, долларовый индекс РТС вернулся на уровни 6 марта и компенсировал провал произошедший тогда вслед за нефтяным рынком из-за отсутствия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи с 31 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи также уверенно растет и направился к уровню 2800 пунктов.
Индекс РТС к 10.36 мск четверга рос на 1,3% — до 1241,39 пункта, индекс Мосбиржи — на 0,75% — до 2791,67 пункта.
Таким образом индекс РТС поднялся выше 1238,53 пункта – минимального уровня на торгах 6 марта.
Курс рубля прибавляет к доллару 25 копеек – до 70,84 рубля.
https://1prime.ru/Financial_market/20200521/831486725.html