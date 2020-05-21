МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля укрепляется четвертый день подряд на фоне роста стоимости нефти марки Brent, котировки которой уже недалеко от 37 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск четверга снижается на 45 копеек, до 70,64 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 77,58 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет при этом почти на 3%, до 36,8 доллара за баррель.

РУБЛЬ РАСТЕТ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

"В четверг рубль продолжает укрепление, несмотря на рост индекс доллара и смешанную динамику валют на развивающихся рынках. Поддержку отечественнои? валюте продолжают оказывать цены на нефть", — замечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Курс рубля в четверг обновил максимумы с 6 марта в парах с долларом и евро и уже компенсировав в паре с европейской валютой провал, произошедший в марте вслед за нефтяным рынком из-за отсутствия тогда соглашения ОПЕК+ о снижении добычи после первого квартала. Прежний локальный максимум к евро составлял 77,79 рубля 6 марта.

По словам Олега Кочеткова из "МТС Банка", рекордный спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) накануне укрепил рубль и продолжает оказывать позитивное влияние на отечественную валюту в четверг.

Минфин России в среду установил новый рекорд по объему размещения ОФЗ в течение одного аукционного дня, продав бумаги почти на 170 миллиардов рублей.

Кравченко также обращает внимание, что новые комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о сохранении курса мягкой процентной политики и замедление недельной инфляции до нулевого уровня повышают вероятность более агрессивного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании в июне, стимулируя дальнейшие покупки ОФЗ.

Также укреплению рубля способствует постепенная активизация валютных продаж со стороны экспортеров в рамках подготовки к основным налоговым платежам в предстоящий понедельник (предварительные расчеты, вероятно, прои?дут уже в пятницу), добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков ожидает, что далее в четверг динамика рубля в паре с долларом будет проходить в диапазоне 70,5-71,5 рубля.

В ближайшие дни ключевые факторы для укрепления рубля останутся в силе, поэтому у отечественной валюты есть хорошая возможность для полноценного возвращения на "докризисные" уровни в 70 рублей и ниже, полагает Кравченко.

"Общий настрой на глобальных рынках в целом также остается благоприятным, и в условиях постепенного выхода мировой экономики из карантина кардинально ухудшить аппетит инвесторов к риску могут лишь риски появления второй волны пандемии", — добавляет он.

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" полагает, что объемы торгов валютой возрастут в ближайшие дни. Курс будет реагировать на нефть, а также на новые заявления Набиуллиной — в ходе конференции в пятницу, отмечает он. По его мнению, пара доллар-рубль до конца мая не выйдет из коридора 70-76, уверен при этом аналитик.