МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг опускается на 1,75% на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,75%, или на 30,8 доллара — до 1721,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро опускался на 3,54% — до 17,395 доллара за унцию.

Давление на цену золота оказывает рост курса доллара. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты.

"Золото, похоже, немного потеряло импульс после того, как (накануне его стоимость — ред.) превысила отметку в 1750 долларов и рост курса доллара сегодня тоже не помогает", — цитирует агентство Рейтер аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).