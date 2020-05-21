МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером ускорил темпы роста по сравнению с дневной динамикой, трейдеры отыгрывают статистику по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,0953 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0977 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,67 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 99,48 пункта, днем показатель рос на 0,2%.

Доллар ускорил темпы роста после публикации макростатистики по США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 16 мая показало снижение седьмую неделю подряд — на 249 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 2,687 миллиона, до 2,438 миллиона. Аналитики ожидали показатель на уровне в 2,4 миллиона.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле сократилось на 17,8% по сравнению с показателем марта — до 4,33 миллиона, при этом ожидалось снижение на 18,9%, до 4,3 миллиона.

Поддержала американскую валюту и коррекционная динамика. Доллар дешевел непрерывно с начала недели на фоне склонности трейдеров к риску и роста фондовых рынков. За предыдущие три торговые сессии индекс доллара снизился на 1,2%.