МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали лишь расписки "Ленты" и TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 2,63%, до 5,11 доллара, "Новатэка" — на 4,12%, до 153,4 долларов, "Лукойла" — на 2,83%, до 74,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,73%, до 5,42 доллара, "Газпром нефти" — на 1,5%, до 23 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 3,43%, до 31 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 1,54%, до 12,11 доллара, НЛМК — на 1,78%, до 17,64 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 0,57%, до 0,95 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,41%, до 10,84 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,5%, до 16,22 доллара.

GDR АФК "Система" уменьшились в стоимости на 1,82%, до 4,04 доллара, цена бумаг "Магнита" — на 1,17%, до 10,98 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,24%, до 2,1 доллара.