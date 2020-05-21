МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись снижением в пределах 1,4%, беспокойство трейдеров было вызвано статистикой по рекордному числу зараженных коронавирусом в мире за одни сутки, рынки также отыгрывали статистику по региону, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86%, до 6015,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,15%, до 4445,45 пункта, немецкий DAX — на 1,41%, до 11065,93 пункта.

В среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 106 тысячах новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки, это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.

Трейдеры также обратили внимание на внутреннюю статистику. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 30,5 пункта с уровня апреля в 13,6 пункта, что выше прогноза в 25 пунктов. При этом значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

Инвесторы также с осторожностью восприняли новости из США. Американский сенат в среду принял законопроект, который может привести к уходу китайских компаний с американских бирж. Вместе с тем США продолжают обвинять Китай в ситуации с коронавирусом.