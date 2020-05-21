ЛОНДОН, 21 мая — ПРАЙМ. Доходность пяти выпусков государственных облигаций Великобритании торгуется в отрицательной зоне из-за ожиданий установления местным центробанком (Банком Англии) учётной ставки ниже нуля, свидетельствуют данные торгов.

На 18.00 (20.00 мск) с отрицательной доходностью торговались выпуски со сроком обращения в два, три, четыре года, пять и шесть лет.

Инвесторы не исключают, что Банк Англии может принять решение о снижении базовой процентной ставки в экономике ниже нуля с текущих 0,1%. Глава британского ЦБ ранее заявил, что регулятор "рассматривает все варианты", чтобы не допустить глубокой рецессии в экономике.

Накануне британское Управление по управлению госдолгом разместило 3-летние бонды на 3,8 миллиарда фунтов стерлингов доходностью минус 0,003%.

Ещё ранее британское Агентство по управлению долгом также заявило, что планирует с мая по июль разместить бонды на 180 миллиардов фунтов стерлингов, что больше, чем планировалось изначально.