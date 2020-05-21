МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Крупнейший российский сотовый оператор МТС определил список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров на годовом собрании акционеров компании 24 июня, в него вошел гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, говорится в сообщении оператора.

Новичками в совете директоров МТС, помимо Эрнста, могут стать член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура, сооснователь фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc Шайган Херадпир.

Совет директоров также одобрил кандидатуру Натальи Михеевой на должность директора по внутреннему контролю и аудиту.