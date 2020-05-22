МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Цена на медь опускается в пятницу после доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 1,07% — до 2,398 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,96% — до 5390,5 доллара, алюминия — выросла на 0,56%, до 1521 доллара, цинка — снизилась на 2,6%, до 1983,5 доллара за тонну.

В пятницу в центре внимания инвесторов ежегодный доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня, в ходе которого он заявил, что власти Китая на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Он также заявил, что безработица в стране в 2020 году составит 5,5%. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, на этом фоне новости из страны оказывают существенное влияние на цены на металл.

Кроме того, давление на цены оказывают сообщения о том, что Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) на предстоящей сессии, по сведениям СМИ, обсудит законопроект, предусматривающий запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге. Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что проект предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. В четверг официальный представитель ВСНП Чжан Есуй подтвердил на пресс-конференции, что законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку предстоящей сессии.

Участники торгов опасаются, что это может повлечь за собой ухудшение взаимоотношений США и КНР, поскольку, как сообщают СМИ, сенаторы США готовят санкции против Китая из-за мер в отношении Гонконга.