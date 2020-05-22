МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы опасаются эскалации конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.43 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,72% — до 5911,54 пункта, французский CAC 40 — на 1,24%, до 4390,43 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,33%, до 10919,21 пункта.

Участники рынков с опасениями следят за развитиями отношений США и Китая, опасаясь, что растущее напряжение может поставить под угрозу торговое соглашение между странами, первая фаза которого была подписана в январе.

Китай готов ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге после нескольких месяцев антиправительственных протестов. Согласно появившимся сообщениям, проект предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. Теперь, как сообщают СМИ, сенаторы США готовят санкции против Китая из-за мер в отношении Гонконга.

Давление на британский индекс оказала и макростатистика. Карантинные меры, вызванные коронавирусом, подорвали розничные продажи. Согласно данным, объем розничных продаж в Великобритании в апреле в месячном выражении упал на 15,2%, а в годовом выражении — на 18,4%.