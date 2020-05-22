МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Московская биржа запустила торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФом) "Райффайзен – Индекс Мосбиржи полной доходности 15" на наиболее ликвидные акции индекса Мосбиржи под управлением УК "Райффайзен Капитал", говорится в сообщении торговой площадки.

"Специально для этого БПИФа Московская биржа создала индекс Мосбиржи 15, в состав которого входят акции 15 наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. Он представляет собой версию индекса голубых фишек, адаптированную с учетом требований нормативных актов Банка России к максимальной доле активов, приходящихся на одного эмитента", — указывается там же.

Методикой расчета индекса Мосбиржи 15 предусмотрено ограничение максимального веса ценных бумаг эмитента до 13% с поэтапным снижением веса до 9% к декабрю 2021 года. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса Мосбиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям, уточняется там же.

"Новый бенчмарк создан Московской биржей в сотрудничестве с заказчиком — УК "Райффайзен Капитал" — для реализации стратегии выхода нового провайдера в сегмент БПИФов. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка", — приводятся в сообщении слова члена правления Московской биржи Игоря Марича.

"Запуск БПИФа на самые ликвидные российские акции открывает линейку биржевых инвестфондов УК "Райффайзен Капитал"… БПИФ — относительно новый инструмент на российском финансовом рынке, но мы видим повышенный интерес инвесторов к нему и считаем, что спрос на него будет только расти", — отметила генеральный директор и председатель правления УК "Райффайзен Капитал" Ольга Сумина.

В настоящее время на фондовом рынке Московской биржи обращаются 38 биржевых фондов: 23 БПИФа под управлением УК "Альфа-Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Райффайзен Капитал", УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Система-Капитал", УК "Тинькофф Капитал" и 15 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds.