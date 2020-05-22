МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в пятницу на фоне неопределенности в перспективах отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 24384 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — опускался на 0,02%, до 9352,38 пункта. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,08%, до 2939,62 пункта.

Давление на настроения мировых инвесторов в пятницу оказывает усиление напряженности в отношениях между США и Китаем. Американские СМИ сообщили в четверг вечером, что США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

"Хотя стороны отмечают прогресс в реализации торговой договоренности и намерение продолжать его, в целом их отношения быстро ухудшаются. Эта проблема может оказывать серьезное давление на настроения (рынков — ред.) до президентских выборов в США в ноябре", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Credit Agricole CIB Себастьена Барбе (Sebastien Barbe).

В то же время в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии главного законодательного органа страны заявил, что Китай готов работать совместно с США над реализацией первой части торговой сделки, которую стороны подписали в январе.