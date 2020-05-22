МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День памяти — выходной на биржах США    
  GBP Великобритания — Весенние банковские каникулы (последний понедельник мая) — выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/    
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0% -2,2%
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2020) -1,9% 0,3%
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (май) 69,4 75
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (май) 79,5 81
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (май) 74,3 78,2

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 13.05.2020) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (19.06.2020, заочное, див-ды 1кв2020) 24 (1кв) + 45 (1П) + 72 (9м) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв) + 54 (1П) + 48 (9м) + 18 (фин) — див-д 2019 78 — див-д 1кв2020
  RUB МГТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.06.2020, заочное) 232 — див-д 2018  
  RUB Обувь России — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.06.2020, заочное) 2,36 — див-д 2018  
  RUB Энел Россия — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.06.2020, заочное) 0,0141471 — див-д 2018 0,085 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2020) — див-д 2019