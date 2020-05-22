События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 мая
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День памяти — выходной на биржах США
|GBP
|Великобритания — Весенние банковские каникулы (последний понедельник мая) — выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0%
|-2,2%
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2020)
|-1,9%
|0,3%
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (май)
|69,4
|75
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (май)
|79,5
|81
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (май)
|74,3
|78,2
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 13.05.2020)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (19.06.2020, заочное, див-ды 1кв2020)
|24 (1кв) + 45 (1П) + 72 (9м) + 51 (фин) — див-д 2018, 72 (1кв) + 54 (1П) + 48 (9м) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 — див-д 1кв2020
|RUB
|МГТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.06.2020, заочное)
|232 — див-д 2018
|RUB
|Обувь России — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.06.2020, заочное)
|2,36 — див-д 2018
|RUB
|Энел Россия — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.06.2020, заочное)
|0,0141471 — див-д 2018
|0,085 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200522/831498528.html