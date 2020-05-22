МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижаются из-за неопределенности вокруг отношений США и Китая, а также на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.54 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,42%, до 24371,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,07%, до 9291,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,17%, до 2943,4 пункта.

Отношения двух экономически крупнейших стран мира продолжают оставаться в центре внимания рынков. Американские СМИ сообщили накануне вечером, что США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.

Вместе с этим, ранее в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии главного законодательного органа страны заявил, что Китай готов работать совместно с США над реализацией первой части торгового соглашения, которое стороны подписали в январе.

При этом на фоне экономического кризиса отчётность корпораций давит на рынки. Так, акции Hewlett Packard Enterprise в ходе торгов теряют 8,2% стоимости после публикации финансового отчета. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию за прошлый квартал составила 0,22 доллара при прогнозе в 0,29 доллара, а выручка — 6,01 миллиарда долларов, хотя прогноз составлял 6,29 миллиарда.

Кроме того, бумаги крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba в ходе торгов дешевеют на 4,4%. Ранее компания сообщила, что в четвертом квартале 2019-2020 финансового года ее чистая прибыль упала до 49 миллионов долларов с 3,3 миллиарда годом ранее.