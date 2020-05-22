МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали лишь расписки НЛМК и TCS Group, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,29%, до 5,05 доллара, "Новатэка" — на 2,09%, до 150,2 доллара, "Лукойла" — на 0,13%, до 74,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,92%, до 5,37 доллара, "Газпром нефти" — на 0,87%, до 22,8 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,1%, до 30,66 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,66%, до 12,03 доллара, НЛМК — подорожали на 0,68%, до 17,56 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 2,05%, до 0,93 доллара, Сбербанка — подешевели на 3,41%, до 10,47 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,49%, до 16,3 доллара.

GDR АФК "Система" уменьшились в стоимости на 1,11%, до 4 долларов, цена бумаг "Магнита" — на 0,73%, до 10,9 доллара. Цена расписок "Ленты" уменьшилась на 0,71%, до 2,09 доллара.