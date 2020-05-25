Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 26 мая
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь)
|-23,4
|-18,9
|15:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ Филиппа Лейна
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март)
|3,5%
|3,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (май)
|86,9
|88
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (апрель)
|627 тыс
|490 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (апрель)
|-15,4%
|-21,9%
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|5,6%
|-15% (прогноз)
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (апрель)
|4,7%
|5,5% (прогноз)
|18:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|0,9%
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200525/831509416.html