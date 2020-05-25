МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс доллара слабо меняется к евро и иене в понедельник вечером на фоне вялых торгов из-за выходного дня в США, рынки также ожидают обсуждение по финансовому плану ЕС, который включит инструменты для преодоления кризиса из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,0894 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,09 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,7 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 99,77 пункта.

К вечеру на рынках отмечается небольшой объем торгов, поскольку площадки США в понедельник закрыты. В этот день в стране отмечается День памяти погибших в войнах.

Рынки также ожидают обсуждение ЕК по мерам поддержки экономики региона. Европейская комиссия должна к 27 мая подготовить предложения по семилетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы – с его учетом затем составляются ежегодные общие бюджеты ЕС, а также по инструментам для преодоления экономического кризиса из-за коронавируса. Европарламент рекомендовал, чтобы размер фонда восстановления от кризиса составлял 2 триллиона евро, а деньги выдавались в основном в виде грантов.

Ранее в ходе торгов евро поддерживала сильная внутренняя статистика. Исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в мае вырос до 79,5 пункта с исторического минимума в апреле в 74,2 пункта. Аналитики ждали роста показателя только до 78,3 пункта.