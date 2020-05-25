МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в понедельник поднялись на 2-3% на фоне оптимизма, связанного с открытием экономики, а также на корпоративных новостях и данных об улучшении делового климата, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов французский CAC 40 вырос на 2,15%, до 4539,91 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,87%, до 11391,28 пункта. Фондовые биржи Великобритании были закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 опустился на 0,37%, до 5993,28 пункта.

Постепенное ослабление карантинных мер дает надежду трейдерам на восстановление экономики после спада, вызванного пандемией нового коронавируса. Так, по данным СМИ, в воскресенье церкви во Франции провели свою первую мессу за два месяца, в Италии возобновились богослужения во всех храмах, а в Испании с 25 мая начнут вторую стадию снятия ограничений, которая предполагает открытие пляжей для отдыха и купания, а не только для занятий спортом и прогулок.

Трейдеры отреагировали и на макростатистику. Ранее исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в мае вырос до 79,5 пункта с исторического минимума в апреле в 74,2 пункта.

Корпоративные новости поддержали стоимость акций немецкой авиакомпании Lufthansa, которая оказалась одним из лидеров роста в индексе DAX. Бумаги компании подорожали на 7,5% после заявления о том, что экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) одобрил пакет мер поддержки Lufthansa — общий объем помощи составит 9 миллиардов евро, и государство получит долю в капитале компании в 20%.