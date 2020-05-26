МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь) -23,4 -18,9
15:45 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ Филиппа Лейна    
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март) 3,5% 3,3%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (май) 86,9 88
17:00 USD США — Продажи нового жилья (апрель) 627 тыс 490 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (апрель) -15,4% -21,9%
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 5,6% -15% (прогноз)
16:00 RUB Уровень безработицы (апрель) 4,7% 5,5% (прогноз)
18:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 0,9%  
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента    
  RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    

 