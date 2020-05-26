МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник укрепляется на поддержке нефти Brent, стоимость которой закрепилась выше 36 долларов за баррель, доллар уже дешевле 71 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.51 мск вторника снижается на 77 копеек, до 70,88 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 77,74 рубля.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ НА НЕФТИ

Рублю помогает нефть, котировки которой закрепились в районе 36 долларов за баррель марки Brent.

Июльский фьючерс на Brent дорожает сейчас на 1,5%, до 36,06 доллара за баррель.

"Рубль получает поддержку от роста нефтяных котировок. Основная причина позитивных настроений инвесторов на глобальных рынках прежняя – постепенное снятие ограничений и ожидания восстановления мирового экономического роста", — отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

"Текущую динамику можно объяснить скорее отсутствием негатива от эскалации конфликта США и Китая вопреки ожиданиям. Кроме того, рынки поддерживаются надеждами на возможность скорейшего восстановления деловой активности", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Во вторник на глобальных рынках наблюдается общее усиление аппетита к риску, выражаемое в том числе в продажах доллара, добавляет Кравченко. Индекс доллара к шести основным мировым валютам снижается в середине дня примерно на 0,7%, обновляя минимумы с прошлого четверга, указывает он.

"Рубль укреплялся наряду с большинством других валют развивающихся рынков", — констатирует эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Пара "доллар — рубль" может опуститься в район 70,6 рубля, а пара "евро — рубль" — к поддержке на уровне 77,5 рубля, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Что же касается более отдалённых прогнозов, то ранее во вторник глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин заявил об ожиданиях восстановления спроса на валюту со стороны импортеров в результате роста самого импорта.

"Здесь стоит отметить, что резкое замедление импорта стало одним из ключевых факторов, стабилизировавших рубль в период кризисного падения", — обращает внимание Кравченко.

"Основным риском для всех рынков остается возможное принятие на этой неделе закона о национальной безопасности в Гонконге, что может привести к введению американских санкций против Китая", — в свою очередь указывает Бабин.

Но курс, поддерживаемый стабильными ценами на нефть и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Банком России, вероятно, останется по крайней мере в диапазоне 71-73 рубля за доллар, полагает Кадулин.

Кроме того, можно предположить, что открытие границ и восстановление импорта будет сопровождаться дальнейшим усилением аппетита инвесторов к риску, в том числе и на российском рынке, что поддержит и интерес к рублю, заключает Кравченко.