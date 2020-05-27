МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс    
0:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза    
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2020) -3% -1% (факт)
10:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
11:00 EUR Еврозона — Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности    
11:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апр) -13,2%  
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -5,492 млн барр  
19:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
21:00 USD "Бежевая книга" ФРС    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,8 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Петропавловск — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 02.05.2020, в заочной форме) 3,71(ао), 0,11 (ап) — див-д 2018 0 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.06.2020) — див-д 2019
  RUB ГМК Норильский никель — СД (об увеличении УК АО "Норильсктрансгаз" путем размещения доп. ао)    
  RUB Энел Россия — СД (кандидаты на ключевые руководящие должности ПАО, решение о долгосрочном премировании ключевых руководящих работников за период 2020-2022)    