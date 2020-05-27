События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 мая
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
|0:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2020)
|-3%
|-1% (факт)
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|11:00
|EUR
|Еврозона — Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апр)
|-13,2%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-5,492 млн барр
|19:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|21:00
|USD
|"Бежевая книга" ФРС
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,8 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Петропавловск — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 02.05.2020, в заочной форме)
|3,71(ао), 0,11 (ап) — див-д 2018
|0 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (об увеличении УК АО "Норильсктрансгаз" путем размещения доп. ао)
|RUB
|Энел Россия — СД (кандидаты на ключевые руководящие должности ПАО, решение о долгосрочном премировании ключевых руководящих работников за период 2020-2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20200527/831519560.html