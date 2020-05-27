МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в среду на фоне ухудшения отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.14 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,46% — до 2,401 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,39% — до 5362 долларов, алюминия — на 0,86%, до 1519,5 доллара, цинка — снизилась на 0,18%, до 1982 долларов за тонну.

Инвесторы продолжают следить за развитием отношений США и Китая, крупнейшего в мире потребителя меди. Так, трейдеры обратили внимание на заявление американского президента Дональда Трампа о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей страны в отношении Гонконга. Китай в свою очередь предупредил о том, что примет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.