МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в среду днем в ожидании предложений Еврокомиссии по пакету восстановления экономики Евросоюза после вызванного коронавирусом экономического кризиса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.52 мск курс евро к доллару рос до 1,1001 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0980 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 107,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 98,98 пункта. Глава ЕЦБ Лагард прогнозирует падение экономики еврозоны в 2020 году на 8-12%

Европейская комиссия должна днем 27 мая представить предложения по семилетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы – с его учетом затем составляются ежегодные общие бюджеты ЕС, а также по связанным с бюджетом инструментам для преодоления нынешнего экономического кризиса. По данным СМИ, пакет восстановления от кризиса, о котором объявит в среду ЕК, может включать 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в виде займов.

Германия и Франция ранее в мае предложили создать единый фонд помощи странам, пострадавшим от коронавируса, в размере 500 миллионов евро, чтобы деньги из него выдавались в основном в виде грантов. В то же время, по данным СМИ, Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды, представили альтернативный план восстановления европейской экономики на основе кредитов в противовес предложению Германии и Франции.

"Если структура фонда будет ближе к предложенной Францией и Германией схеме, а альтернативы, предложенные Нидерландами, Австрией, Швецией и Данией, будут отклонены, то новый инструмент, вероятно, будет положительно воспринят рынками, и следовательно, евро", — считают аналитики Unicredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.