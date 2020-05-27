МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс доллара слабо меняется к евро и поднимается к иене в среду вечером, рынки отыгрывают новости по мерам поддержки экономики ЕС, оценивая и перспективы по ослаблению карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0978 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,098 доллара за евро, днем показатель рос до 1,103 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 107,81 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,38%, до 98,28 пункта.

Рынки оценивают новости из Европы по поддержке экономики. Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила скорректировать многолетний финансовый план Евросоюза, который действует в настоящее время, чтобы иметь возможность выделить странам союза в нынешнем году дополнительные 11,5 миллиарда евро на борьбу с кризисом, вызванным коронавирусом.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гонконга и отношений США и КНР. В ночь на среду американский президент Дональд Трамп пообещал "через пару дней" объявить "мощный" ответ Пекину за действия властей КНР в отношении специального административного района Китая — Гонконга. Пекин заявил, что готов предпринять контрмеры против любого вмешательства извне, а дела Гонконга, в том числе вопросы законодательства, являются внутренними делами Китая.

Инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать перспективы по восстановлению экономики на фоне ослабления карантинных мер во многих странах мира. Склонность к риску во вторник привела к росту фондовых рынков, но аналитики напоминают о сохраняющейся неопределенности по экономике.

"Вчерашнее ралли на рисковых настроениях уже сходит на нет. Это кажется правильным и не только из-за напряженности между США и Китаем", — считает валютный аналитик Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen). По его словам, прогноз по развитию мировой экономики остается неопределенным.