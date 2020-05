МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, приобрела у X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") гипермаркет в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "О'Кей".

"В рамках стратегии по повышению эффективности бизнеса гипермаркетов, компания заключила сделку с X5 Retail Group по приобретению гипермаркета "Карусель" в Санкт-Петербурге по адресу улица Руставели, 43. Это укрепит позиции "О'Кей" в стратегически важном для нее регионе, что соответствует приоритетам группы по развитию торговой сети", — говорится в сообщении.

Ритейлер получил объект общей площадью в 10,703 тысячи квадратных метров, торговая площадь в 4,42 тысячи квадратных метров будет переоборудована в гипермаркет под одноименным брендом. В результате торговая площадь группы в Северо-Западном федеральном округе составит около 185 тысяч квадратных метров. Новый магазин откроется для посетителей в конце июня.

"Мы продолжаем фокусироваться на развитии формата и концепции городских гипермаркетов, так как видим в них хорошую перспективу на рынке розничной торговли продуктами питания. Открытие новых гипермаркетов "О'Кей" в тех регионах, где конъюнктура рынка благоприятна для развития данного формата, позволяет нам укрепить позиции бренда и улучшить показатели эффективности бизнеса группы в целом", — сказал гендиректор ритейлера Армин Бургер, слова которого приводятся в релизе.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О'Кей" — крупная российская розничная сеть, ей принадлежат 178 магазинов в крупнейших городах России. Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.