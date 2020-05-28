События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 мая
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель)
|1,39
|1,33
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май)
|-0,1%
|-0,2%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (май)
|0,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-3,7%
|-5,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|-4,7%
|-11,5%
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель)
|1,0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (май)
|0,7%
|-1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май)
|3,7%
|2,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-5,6%
|-12%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель)
|-17,9%
|-15%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-5,8%
|-5,8%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,1%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,3%
|0,1%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,78%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|1,7%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|-0,1%
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель)
|-64,38 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|1,3
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель)
|-7,5%
|-12,6%
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель)
|-1%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (1кв2020)
|1,47%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (март)
|0%
|-9%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2020)
|0,3%
|-10%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель)
|-15,6%
|-13,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
|35,4
|40
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|67,7
|67,7
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|73,7
|74
|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-13,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|541 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|242,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|8,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-222,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|26 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|4,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|78,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|21:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|0,9%
|предв.
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.06.2020, в заочной форме)
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
|192 (9м2019) + 350 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|ММК — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2020, в заочной форме)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Акрон — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2020, в заочной форме)
|130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
|101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2019
|RUB
|ФСК ЕЭС — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 15.05.2020)
|0,016042926012 — див-д 2018
|0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200528/831532797.html