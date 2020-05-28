МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к евро ускорил снижение в четверг вечером после выхода новых данных о ВВП и рынке труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару рос до 1,105 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1003 доллара за евро (днем показатель составлял около 1,101 доллара); курс доллара к иене снижался до 107,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,71 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,42%, до 98,64 пункта.

Ослабление доллара к евро последовало после публикации макростатистики. Так, ВВП страны, по второй оценке, снизился в первом квартале максимальными темпами с четвертого квартала 2008 года — на 5%, хотя аналитики ожидали уменьшение на 4,8%, что соответствует первой оценке. В четвертом квартале 2019 года ВВП США вырос на 2,1%.

Министерство труда США тогда же сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 23 мая уменьшилось до 2,123 миллиона, хотя ожидалось снижение до 2,1 миллиона.

В то же время евро продолжают поддерживать новости о том, что Еврокомиссия накануне представила свои предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов).