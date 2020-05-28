МОСКВА, 28 мая- ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы в четверг закрылись ростом на 1,1-1,8%, трейдеры продолжают оценивать новости по поддержке экономики региона, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,21%, до 6218,79 пункта, французский CAC 40 — на 1,76%, до 4771,39 пункта, немецкий DAX — на 1,06%, до 11781,13 пункта.

Еврокомиссия в среду представила свои предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов).

Индексы региона непрерывно поднимаются с начала недели на фоне оптимизма по ослаблению карантинных мер и перспективам восстановления экономики.

Рынки вместе с этим продолжают следить за ситуацией вокруг отношений США и Китая. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей ранее в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". При этом американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия этой страны в отношении специального административного района.