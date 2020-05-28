МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Российский экспорт зерна в 2020-2021 сельскохозяйственному году (начинается с 1 июля) может приблизиться к рекордному и составить 84,2 миллиона тонн, включая 36,8 миллиона тонн пшеницы, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".

"Совэкон" выпустил первую оценку экспорта российского зерна в новом сезоне. Аналитики ожидают, что вывоз пшеницы увеличится до 36,8 миллиона тонн (плюс 3 миллиона тонн к сезону 2019-2020 годов, рост на 9% — ред.), экспорт зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки составит 47,4 миллиона тонн (плюс 3,9 миллиона тонн, на 9%)", — говорится в обзоре.

"Это вторые показатели за всю историю, уступающие лишь рекорду 2017-18, когда было экспортировано 54,6 миллиона тонн (прочего — ред.) зерна и 40,9 миллиона тонн пшеницы", — указывают эксперты.

В качестве причины такого возможного роста называется ожидаемое увеличение сбора зерна в России в этом году, который "Совэкон" прогнозирует в объеме 126,3 миллиона тонн зерна, в том числе 81,2 миллиона тонн пшеницы, против 121,2 и 74,5 миллиона годом ранее соответственно, а также сокращение урожая у основных конкурентов — на Украине и в ЕС.

"Один из ключевых факторов нового сезона, который во многом будет определять объемы экспорта, является вопрос государственного регулирования. Ранее Минсельхоз РФ заявил о том, что планирует использовать квотирование экспорта и в будущем, после окончания срока действующей квоты", — также говорится в обзоре.

"Совэкон" напоминает, что минсельхоз США оценивает российский экспорт пшеницы в новом сезоне в 35 миллионов тонн (без учета Крыма). Ближайшие конкуренты России на мировом рынке пшеницы — Евросоюз и США, экспорт из которых американское ведомство оценивает в 28,5 и 25,9 миллиона тонн соответственно.