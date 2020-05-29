МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Объем ценных бумаг на хранении в Национальном расчетном депозитарии (НРД), входящем в группу Московской биржи, в первом квартале 2020 года вырос на 10%, до 50,9 триллиона рублей относительно аналогичного периода прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

"В первом квартале 2020 года объем ценных бумаг на хранении достиг 50,9 триллиона рублей, увеличившись на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (46,2 триллиона рублей). … Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,8 триллиона рублей, показав рост по сравнению с первым кварталом 2019 года на 42%", — уточняется там же.

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 17% с 20,6 тысячи в первом квартале 2019 года до 24 тысяч в первом квартале текущего года. В частности, количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, за этот период увеличилось на 23% – с 13,1 тысячи до 16,1 тысячи, говорится в пресс-релизе.

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось на 48%, до 1,3 миллиона в первом квартале 2020 года, из них по итогам биржевых торгов – 971 тысяча, по внебиржевым операциям – 309,5 тысячи операций, указывается там же.

Объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях "поставка против платежа" (DVP), увеличился в первом квартале 2020 года до 4,3 триллиона рублей против 1,8 триллиона рублей за аналогичный период 2019 года, сообщает НРД.

Общее количество операций с использованием сервисов Linked transactions (позволяет создавать пул связанных поручений, с последовательным исполнением согласно заданным условиям) и "Приоритизация инструкций" существенно увеличилось и составило 13,9 тысячи операций против 996 операций в первом квартале 2019 года, говорится там же.