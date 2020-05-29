МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам продолжает снижаться в пятницу вечером, на рынках сохраняется неопределенность вокруг отношений США и Китая из-за ситуации в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.30 мск курс доллара к иене снижался до 107,59 иены со 107,63 иены днем ранее, курс евро к доллару рос до 1,1126 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1076 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,3%, до 98,09 пункта.

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге, позднее в пятницу рынки ожидают пресс-конференцию с его участием по поводу ситуации с Китаем. Официальный представитель МИДа КНР Чжао Лицзянь в пятницу заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района.

Макростатистика по США при этом слабо отразилась на курсе доллара. Согласно данным минторга страны, потребительские расходы за апрель сократились на 13,6% к марту вместо прогноза снижения в 12,6%. Доходы при этом неожиданно подскочили — на 10,5% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали снижение на 6,5%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по окончательной оценке, поднялся слабее ожиданий — до 72,3 пункта с уровня апреля в 71,8 пункта, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне в 74 пункта.