МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру последнего рабочего дня весны растет более чем на 1% на фоне сохранения внешнеполитических рисков, связанных с противостоянием США и Китая, которые поддерживают спрос на "надежные" активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,23%, или на 21,1 доллара, до 1734,4 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дорожал на 2,42%, до 18,402 доллара за унцию.

Спрос на низкорисковые активы, к которым относится золото, продолжает поддерживаться неопределенностью в отношениях США и Китая. Американский президент Дональд Трамп предупредил о новых мерах против республики в ответ на её действия в Гонконге. Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о "национальной безопасности" специально для Гонконга.

Официальный представитель МИДа Китая Чжао Лицзянь ранее в пятницу со своей стороны заявил, что Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела автономного района. Трамп же, по сообщениям СМИ, позже в пятницу проведет пресс-конференцию по поводу этой ситуации.

"Люди будут ждать сигналов, чтобы понять, ждать ли эскалации конфликта двух крупнейших экономик мира. После выступления Трампа люди также будут ждать реакции Китая… Состояние экономики все еще остается слабым. Таким образом, это новое внешнеполитическое напряжение означает, что восстановление во многих частях мира может занять больше времени, что поддерживает цены на золото", — отметил аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu), чье мнение приводит агентство Рейтер.