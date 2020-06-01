МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  EUR Германия — Духов день — выходной на Франкфуртской фондовой бирже    
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (май) 35,8 41,6 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (1кв2020) -3,5% 4,3% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май) 49,4 50,7 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 30,8 38
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 31,1 37,1
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 31,5 40,3
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 34,5 36,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 33,4 39,5
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 32,6 40,7
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 36,1 39,8
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май) 27,5 35
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май) 41,5 43

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (май) 31,3  
  RUB ФСК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Газпром — закрытие реестра для участия в ГОСА (26.06.2020, в заочной форме) 16,61 — див-д 2018 15,24 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.07.2020) — див-д 2019
  RUB МТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2020, в заочной форме) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2020) — див-д 2019
  RUB Россети — ГОСА (реестр закрыт 07.05.2020, в заочной форме) 0,011965 (ао), 0,04287 (ап) (1кв2018) — див-д 2018 0,02443 (ао), 0,07997 (ап) (1кв2019) + 0,0885155625 (ао), 0,189304 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.06.2020) — див-д 2019
  RUB Интер РАО — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 19.05.2020) 0,171635536398468 — див-д 2018 0,196192528735633 — див-д 2019