События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 июня
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|EUR
|Германия — Духов день — выходной на Франкфуртской фондовой бирже
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (май)
|35,8
|41,6 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (1кв2020)
|-3,5%
|4,3% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май)
|49,4
|50,7 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|30,8
|38
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|31,1
|37,1
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|31,5
|40,3
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|34,5
|36,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|33,4
|39,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|32,6
|40,7
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|36,1
|39,8
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май)
|27,5
|35
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
|41,5
|43
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (май)
|31,3
|RUB
|ФСК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для участия в ГОСА (26.06.2020, в заочной форме)
|16,61 — див-д 2018
|15,24 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|МТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2020, в заочной форме)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Россети — ГОСА (реестр закрыт 07.05.2020, в заочной форме)
|0,011965 (ао), 0,04287 (ап) (1кв2018) — див-д 2018
|0,02443 (ао), 0,07997 (ап) (1кв2019) + 0,0885155625 (ао), 0,189304 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 19.05.2020)
|0,171635536398468 — див-д 2018
|0,196192528735633 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200601/831545264.html