МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Великобритании и Франции в понедельник показали рост примерно на 1,5%, трейдеры оценивают перспективы восстановления экономики региона на фоне ослабления карантинных мер, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,53%, до 6169,29 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 4762,78 пункта. Немецкая фондовая биржа закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы немецкий индекс DAX снизился на 1,65%, до 11586,85 пункта.

В Великобритании после длительных ограничений, связанных с коронавирусом, постепенно открываются магазины. Так, сеть магазинов Primark начала готовиться к тому, чтобы 15 июня открыть все свои магазины в Англии. В результате акции компании-владельца сети — Associated British Foods — выросли в цене на 8%.

Ослабление ограничительных мер из-за карантина поддерживает ожидания инвесторов по поводу восстановления экономики. Кризис из-за коронавируса негативно отразился на ряде секторов экономики во всем мире, в том числе на производстве, перевозках и торговле.