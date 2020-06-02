МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Суммарный объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в мае стал рекордным и достиг 11,2 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с апрелем на 18,5%, говорится в сообщении торговой площадки.

"Санкт-Петербургская биржа по итогам мая 2020 года зафиксировала рекордный суммарный объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в размере 11,2 миллиарда долларов (9,03 миллиарда долларов в режиме основных торгов)", — уточняется в сообщении.

Объем торгов увеличился на 18,5% по сравнению с апрелем текущего года (9,45 миллиарда долларов в апреле), и в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (1,3 миллиарда долларов в мае 2019 года), уточняется в сообщении.

Среднедневной объем торгов в мае текущего года увеличился на 24,4%, по сравнению с апрелем, и достиг 559,9 миллиона долларов. Общее количество сделок в мае составило 16,44 миллиона.

"По итогам мая были зафиксированы новые рекорды клиентской активности. Количество активных счетов увеличилось на 12,6%, по сравнению с апрелем, и составило 265,33 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам превысило 337,25 тысячи. (286,73 тысячи в апреле)", — указывается там же.

По состоянию на 31 мая на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 4,24 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам. Сделки в мае заключались с 1291 иностранной ценной бумагой.