МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Цена меди стабилизируется во вторник после роста на протяжении трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.04 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,04% — до 2,469 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом периодически в ходе торгов цена уходит в "красную зону".

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2% — до 5484 долларов, алюминия — опустилась на 0,71%, до 1537 долларов, цинка — выросла на 1,71%, до 2022 долларов за тонну.

Цены на металл незначительно меняются после достижения накануне максимума с середины марта на волне восстановления спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем меди, и открытия экономики после отмены многочисленных карантинных мер по сдерживанию распространения пандемии коронавируса.

При этом инвесторы внимательно следят за развитием торговых взаимоотношений США и КНР. Американский президент Дональд Трамп пока отреагировал на ужесточение контроля Китая над Гонконгом лишь угрозами, а не новыми санкциями.