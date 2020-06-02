События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 июня
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2020)
|-3,5%
|1,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2020)
|1 млрд австрал. долл
|8,4 млрд австрал. долл (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|-0,001%
|0,000% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь)
|0,3%
|0,25% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май)
|3,7%
|1,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (май)
|0,9%
|-1,7% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|282,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API
|8,7 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за май
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента
|RUB
|Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 08.05.2020, в заочной форме)
|14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018
|15,34 (1П2019) + 18,07 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|АФК "Система" — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.06.2020, в заочной форме)
|0,11 — див-д 2018
|0,1 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Дорогобуж — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 22.05.2020)
|4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,1 (фин) — див-д 2018
|5,2 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 2,3 (фин) — див-д 2019
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 22.05.2020)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200602/831552285.html