МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 2 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2020) -3,5% 1,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2020) 1 млрд австрал. долл 8,4 млрд австрал. долл (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) -0,001% 0,000% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь) 0,3% 0,25% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май) 3,7% 1,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (май) 0,9% -1,7% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 282,9 тыс  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API 8,7 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за май    
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента    
  RUB Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 08.05.2020, в заочной форме) 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018 15,34 (1П2019) + 18,07 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.06.2020) — див-д 2019
  RUB АФК "Система" — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.06.2020, в заочной форме) 0,11 — див-д 2018 0,1 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.07.2020) — див-д 2019
  RUB Дорогобуж — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 22.05.2020) 4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,1 (фин) — див-д 2018 5,2 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 2,3 (фин) — див-д 2019
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 22.05.2020) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019