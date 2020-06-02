МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник растут вслед за подъемом на рынках Азии и США, при этом основной немецкий индекс подскакивает более чем на 3% на внутренних корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.19 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,64%, до 6205,7 пункта, французский CAC 40 — на 1,69%, до 4843,23 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,3%, до 11961,86 пункта.

Инвесторы обратили внимание на динамику бирж США и Азии. Американские рынки понедельник закрылись ростом индексов на 0,3-0,6% на внутренних статданных. Биржи Азии также завершили торги вторника ростом на оптимизме относительно возобновления экономической активности в регионе.

Лидером роста во вторник является биржа Германии — в понедельник она была закрыта в связи с национальным праздником и поэтому инвесторы отыгрывают оптимизм предыдущего торгового дня.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, в понедельник наблюдательный совет Lufthansa согласовал получение пакета помощи от властей ФРГ и связанные с получением данной помощи условия Еврокомиссии. Немецкие власти в конце мая одобрили пакет мер поддержки авиакомпании Lufthansa на 9 миллиардов евро с условием, что государство получит долю в капитале компании в размере 20%, что будет сделано путем дополнительной эмиссии акций Deutsche Lufthansa AG. Акции компании растут в цене 6,5%.