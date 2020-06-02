2 июня — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник демонстрируют колебания около флэтовой линии, перемещаясь между небольшим ростом и снижением. Поддержку ценам оказывает ослабление валюты США, тогда как потенциал роста ограничивается усилением склонности к риску и популярности рискованных активов, например, фондовых индексов.

По мнению экспертов товарно-сырьевого рынка, золото пользуется спросом как актив-убежище, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются роста торговых трений между США и Китаем. Подобный настрой сохраняется, даже несмотря на постепенное ослабление карантинных ограничений в различных регионах мира, которое несколько снижает востребованность золота в качестве актива-убежища.

“Золото получает поддержку около отметки 1725 долларов за унцию, хотя активность покупателей слабеет по мере приближения уровня 1750 долларов, поскольку вероятность продаж рискованных активов на фоне неутешительных новостей с американо-китайского фронта (все же) не вполне определенна", – полагает Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX торговались с незначительным понижением, около 1749,7 доллара за унцию. Июльские фьючерсы на серебро подешевели приблизительно на 0,6%.

Сырьевые товары, торгующиеся за доллары, поддерживаются на фоне ослабления валюты США. Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость валюты США против корзины из других валют, во вторник снизился на 0,3% до 97,63, потеряв за две последние сессии 0,7%. Более слабый доллар может делать активы более привлекательными в цене для держателей других валют.

“Ослабление доллара оказывает дополнительную поддержку котировкам золота и серебра наряду с низкими реальными процентными ставками”, — отметил Питер Буквар из Bleakley Advisory Group.

Котировки золота испытывали некоторое давление ввиду восстановления спроса инвесторов на акции на фоне продолжения роста фондовых рынков после обвала в марте. Этот обвал произошел ввиду опасений относительно тяжелых экономических последствий пандемии коронавируса и карантинных мер.

Меры ФРС по поддержке экономики, в том числе, процентные ставки, близкие к нулю, а также налогово-бюджетное стимулирование по всему миру поддержали покупки золота, отмечают эксперты.

Между тем фондовые индексы США и мировые рынки в целом во вторник находятся на позитивной территории, что способствует некоторому снижению спроса на золото.

Июльские фьючерсы на медь недавно на COMEX подорожали на 0,2%, до 2477 долларов за фунт после роста на 1,9%. Июльские контракты на платину упали в цене на 1%, до 892,10 доллара за унцию после роста на 3% в понедельник, а сентябрьские контракты на палладий подорожали на 0,8%, до 2004,20 доллара за унцию после аналогичного роста днем ранее.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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