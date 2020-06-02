МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно дорожают, трейдеры оценивают перспективы восстановления экономики и более склонны к риску, несмотря на политические опасения, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.44 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,4%, до 25575,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,08%, до 9544,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,13%, до 3059,66 пункта.

Инвесторы настроены в основном оптимистично на фоне ожиданий восстановления экономики, несмотря на уличные беспорядки в Штатах и неопределенность в отношениях между официальными Вашингтоном и Пекином из-за ситуации вокруг Гонконга.

Так, готовящийся в Китае законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство ряда западных чиновников. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. В то же время рынки оценивают и ситуацию внутри США. Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны.

Также в пятницу минтруд страны сообщит данные о безработице. Эксперты прогнозируют рост показателя до 19,7% с апрельских 14,7%, а также снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 4,25 миллиона против падения в апреле на рекордные 20,5 миллиона. Показатель безработицы за май тем самым может побить рекорд 1938 года.

"Открытие страны и возвращение к бизнесу приносит больше в это уравнение", — поясняет старший рыночный стратег National Securities Арт Хоган (Art Hogan), чьи слова приводит агентство Рейтер.>