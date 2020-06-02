События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 июня
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-23,2%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (май)
|21,5
|25,3
|4:10
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|-4%
|-15%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (1кв2020)
|2,2%
|1,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0,5%
|-0,3%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май)
|44,4
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|7,1
|25
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
|10,8
|26,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
|10,2
|29,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|16,2
|31,4
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (май)
|373 тыс
|200 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (май)
|5,8%
|6,2%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|13,6
|30,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|12
|28,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI (май)
|28,9
|28,9
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|27,8
|28
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (апрель)
|7,4%
|8,2%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
|-20,236 млн
|-9 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2020)
|-0,1%
|1,2%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-4,261 млн барр
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|27
|36,4
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
|26,7
|36,9
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
|-10,4%
|-14,0%
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (май)
|30
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
|41,8
|44
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|7,928 млн барр
|3,3 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,395 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (май)
|12,2
|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200602/831557568.html