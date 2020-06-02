МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -23,2%  
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (май) 21,5 25,3
4:10 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) -4% -15%
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (1кв2020) 2,2% 1,4%
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0,5% -0,3%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май) 44,4  
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 7,1 25
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) 10,8 26,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) 10,2 29,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 16,2 31,4
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (май) 373 тыс 200 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (май) 5,8% 6,2%
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 13,6 30,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 12 28,7
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (май) 28,9 28,9
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 27,8 28
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (апрель) 7,4% 8,2%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май) -20,236 млн -9 млн
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2020) -0,1% 1,2%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -4,261 млн барр  
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 27 36,4
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) 26,7 36,9
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (апр) -10,4% -14,0%
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (май) 30  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май) 41,8 44
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 7,928 млн барр 3,3 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,395 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (май) 12,2  
  RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    