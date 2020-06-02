МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ во вторник поднялся на 1,7-2,4% по основным биржевым индексам, локомотивом роста стали подскочившие в цене акции Сбербанка.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 1,68%, до 2796,51 пункта, индекс РТС вырос на 2,42%, до 1277,85 пункта.

Тон росту задали акции Сбербанка: обыкновенные завершили день ростом на 4,1% — на максимуме с 10 марта, привилегированные выросли на 4,6%, при этом в ходе торгов они подскакивали на 5,2% и обновили максимум с 11 марта.