МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы значительным ростом, в том числе французский индикатор подскочил на 3,7%, склонность трейдеров к риску усилилась после данных о том, что безработица в США в мае неожиданно сократилась, вместо того чтобы достичь нового локального максимума, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,25%, до 6484,3 пункта, французский CAC 40 — на 3,71%, до 5197,79 пункта, немецкий DAX — на 3,36%, до 12847,68 пункта.

Как сообщило министерство труда США, безработица в стране в мае неожиданно сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%, что могло стать рекордом с 1938 года. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики Штатов выросло при этом на 2,509 миллиона при прогнозе снижения на 8 миллионов.

Эти данные поддержали рисковые настроения, а также курс доллара. Более низкий курс евро к американской валюте также поддержал рынки Европы, поскольку более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.

Удорожание нефти, с другой стороны, поддержало стоимость акций энергетических компаний региона. Мировые цены на нефть растут сейчас на 5%, на этом фоне бумаги британской BP выросли в цене на 7,7%, французской Total — на 6,1%, итальянской Eni — на 6%.