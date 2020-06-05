МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 4,46%, до 5,81 доллара, "Новатэка" — на 2,91%, до 159,1 доллара, "Лукойла" — на 2,01%, до 80,18 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,5%, до 5,9 доллара, "Газпром нефти" — на 3,85%, до 25,65 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,74%, до 29,7 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,92%, до 13,82 доллара, НЛМК — на 4,29%, до 20,68 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в цене на 3,08%, до 1,07 доллара, Сбербанка — подорожали на 4,46%, до 12,89 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,05%, до 17,9 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 0,21%, до 4,88 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 3,75%, до 12,44 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 3,2%, до 2,42 доллара.