МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом на фоне подъема на американских рынках в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 2937,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 1856,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,02%, до 24776,77 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,11%, до 2184,29 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,37%, до 23178,1 пункта. Торги на биржах Австралии не проводились в связи с национальным праздником, по итогам пятницы австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,12%, до 5998,7 пункта.

Поддержку азиатским рынкам оказал оптимизм из США, которые являются крупнейшей мировой экономикой — в пятницу американские фондовые индексы выросли на 2,25-3,15% на внутренних статданных. По данным минтруда США, безработица в стране в мае сократилась до 13,3% с рекордного с 1940 года показателя в 14,7%, хотя аналитики ожидали скачка почти до 20%.

Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито сказал агентству Франс Пресс, что поддержку японскому рынку оказало ралли на американском рынке, и это помогло "индексу Nikkei 225 подняться выше отметки 23000 пунктов".

Кроме того, трейдеры отыгрывали статистику из Японии, согласно которой ВВП страны в первом квартале, по окончательным данным, уменьшился на 2,2% в годовом выражении, а не на 3,4%, как показала предварительная оценка.