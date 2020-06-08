МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рост курса евро к доллару ускорился в понедельник днем после публикации статданных по еврозоне, которые показывают улучшение настроений инвесторов в регионе в июне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1301 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1284 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,5 иены со 109,58 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 96,82 пункта.

Росту курса евро к доллару усилился и превысил отметку 1,13 доллара после статистики от исследовательской группы Sentix. По ее данным, индекс экономических ожиданий в зоне евро в июне подскочил до 21,8 пункта с минус 3 пунктов в мае. Июньское значение стало максимальным с ноября 2017 года.

"Поскольку признаки восстановления экономики преобладают в текущий момент, то, скорее всего, позитивные настроения сохранятся в ближайшие дни", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков банка Unicredit, которые ожидают, что курс евро к доллару завершит 2020 год на отметке 1,14 доллара.

В то же время сдерживает рост курса европейской валюты статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в апреле 2020 года упал на 17,9% по сравнению с мартом. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 7,5%. В годовом выражении падение составило 25,3% и стало рекордным с 1991 года.