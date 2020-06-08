МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,41%, до 5,78 доллара, "Новатэка" — на 0,13%, до 158,9 доллара, "Лукойла" — на 1,97%, до 78,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,61%, до 5,94 доллара, "Газпром нефти" — на 1,36%, до 26 долларов.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 0,54%, до 29,86 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,43%, до 13,76 доллара, НЛМК — на 2,32%, до 20,2 доллара.

Бумаги ВТБ опустились в цене на 0,75%, до 1,06 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,16%, до 12,91 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,23%, до 18,3 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в цене на 0,51%, до 4,91 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 1,77%, до 12,66 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 6,2%, до 2,57 доллара.